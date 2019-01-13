Донбасс забросил 7 шайб Белому Барсу, победы Днепра и Кременчуга в УХЛ

Состоялись три игры регулярного турнира.

В воскресенье состоялись три поединка регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Херсонский «Днепр» добыл выездную победу над «Динамо» из Харькова, сообщает официальный сайт УХЛ. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет был открыт только во втором периоде, когда Никита Коваленко с результативной передачи Сергея Афанасьева переиграл Тимура Мамедова. Эта шайба стала 10-й в нынешнем сезоне для нападающего херсонской команды. Удвоить преимущество «Днепра» удалось Николаю Коляде, который на 39-й минуте игры реализовал большинство. Еще один гол в составе херсонцев провел Иван Золотухин, поразивший ворота соперников в финальном периоде.

«Динамо» – «Днепр» 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)

Шайбы: 0:1 – Коваленко (Афанасьев, Ромащенко) – 20:31, 0:2 – Коляда (Белоусов, Бондаренко – больш.) – 38:22, 0:3 – Золотухин (Декало, Коляда) – 58:32

Вратари: Мамедов – Петров

«Ледяные Волки» на своей арене принимали «Кременчуг» и доставили проблемы одному из лидеров чемпионата. Киевляне проигрывали после первого периода 0:1, и такой счет держался вплоть до третьего периода, когда за хозяев отличился Михаил Бурнатов. Для россиянина это был третий гол в нынешнем сезоне. Впрочем, команда Александра Савицкого нашла в себе силы забить еще дважды в концовке встречи, увезя из столицы три полноценных очка.

«Ледяные Волки» - «Кременчуг» 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Полищук (Бельский, Роганов) – 15:21, 1:1 – Бурнатов (Микульчик) – 46:01, 1:2 – Грицких (Зайцев, Киселев) – 55:27, 1:3 – Ворона (Севрюгин, Гриценко – мен.) – 58:46

Вратари: Глотов – Бояршинов.

В Дружковке состоялся заключительный матч тура между «Донбассом» и «Белым Барсом». Действующие чемпионы Украины добыли очень уверенную победу со счетом 7:0. Счет был открыт уже на 2-й минуте после точного броска Александра Костикова. За 5 секунд до конца первого периода Максим Разумов забросил дебютный гол за «Донбасс» и удвоил преимущество.

Во втором периоде хозяева отличились лишь раз, зато в третьей 20-минутке они не пощадили соперника - еще четыре шайбы залетели в ворота белоцерковцев.

«Донбасс» - «Белый Барс» 7:0 (2:0; 1:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 Костиков (Кирющенков, Кузьмик), 01:19. 2:0 Разумов (Сильницкий), 19:55. 3:0 Пуголовкин (Смирнов, Луговой), 36:30. 4:0 Смирнов (Пуголовкин), 46:49. 5:0Разумов (Денискин), 47:51. 6:0 Коренчук (Лялька, Пуголовкин - больш.), 52:42. 7:0 Сильницкий (Лялька, Мазур - больш.), 54:36.

Вратари: Дьяченко - Кучер (Качула - с 48:53).

После этого тура херсонский "Днепр" продолжает лидировать, имея в своем активе 70 очков. "Донбасс" и "Кременчуг" преследуют херсонцев, отставая от них на 5 очков.