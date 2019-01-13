Украинка Белкина выиграла бронзу в спринте на Кубке IBU по биатлону в Польше

Это третья медаль Надежды Белкиной в этом сезоне.

Украинская биатлонистка Надежда Белкина стала бронзовой призеркой в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в польском Душники-Здруй.

Украинка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, а также показала пятый ход в гонке, отстав от лидера – россиянки Натальи Гербуловой – на 31,4 секунды. Второй финишировала шведка Джоанна Скоттхайм, проигравшая Гербуловой ходом 25,3 секунды, сообщает Xsport.

Читайте такжеБелкина финишировала третьей в спринте Кубка IBU - первый подиум Украины в сезоне

Еще одна украинская биатлонистка Ольга Абрамова, как и Белкина, ни разу не промахнулась на огневых рубежах, однако уступила лидеру по скорости 1:38,1 минуты и стала в итоге только 17-й. Еще две украинки Мария Кручова и Яна Бондарь показали 35-й и 36-й результат соответственно, попав в очковую зону.

Кубок IBU. Душники-Здруй, Польша. Спринт. Женщины

1. Наталья Гербулова, Россия (0+0) 20:40,8

2. Джоанна Скоттхайм, Швеция (0+0) +25,3

3. Надежда Белкина, УКРАИНА (0+0) +31,4

...

17. Ольга Абрамова, УКРАИНА (0+0) +1:38,1

35. Мария Кручова, УКРАИНА (0+2) +2:21,0

36. Яна Бондарь, УКРАИНА (1+3) +2:23,5

Напомним, что для Белкиной эта медаль уже третья в сезоне на этапах Кубка IBU. Ранее украинская биатлонистка добыла бронзу в спринтерских гонках в шведском Идре и в итальянском Риднау.