Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону, Пидручный замкнул Топ-25

На соревнованиях в Оберхофе прошла вторая гонка.

В Оберхофе (Германия) состоялась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, где лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный.

Наш спортсмен занял 25-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец дважды промахнулся на огневых рубежах и отстал от победителя гонки на 2 минуты и 5 секунд.

На 37-м месте завершил гонку Сергей Семенов - те же 2 промаха и более существенной отставание по скорости - в 2 минуты 26,8 секунды. У Артема Примы - 48-е место, 3 промаха и отставание в 2:47,2 минуты. А вот Руслан Ткаленко не смог попасть в Топ-60 и квалифицироваться в гонку преследования, которая состоится завтра, в субботу. Он занял обиднейшее 61-е место с 2 промахами и 3:07,3 отставания.

Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов с результатом 25 минут 50,9 секунды (0 промахов).

В субботу состоятся мужская и женская гонки преследования, а в воскресенье - классические эстафеты 4х6 км. у женщин и 4х7,5 км. у мужчин.