Запорожье с рекордом победила в Черкассах в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 105:98..

Запорожье победило на выезде Черкасские Мавпы в поединке регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 105:98, сообщает официальный сайт турнира.

Первая половина поединка прошла фактически в равной борьбе. На старте гости пытались захватить игровое преимущество, ушли в небольшой отрыв. Однако слишком разогнаться хозяева не позволили. После стартовой четверти у соперников были почти идентичные показатели по результативности. Хозяева вдвое превзошли соперников за передачами. При этом запорожцы все же на четыре очка перевесили черкащан.

Во второй четверти Мавпы стали чаще атаковать кольцо гостей. Они превзошли гостей по реализации двух - и трехочковых. Запорожцы при этом увеличили преимущество под щитами – 27:20. В итоге разница в счете сократилась до одного очка.

Третья 10-минутка существенных изменений в ход поединка не внес. Команды продолжали обмен выпадами. Итогом такого обмена стала двоочкова преимущество в счете Обезьян перед заключительной четвертью.

Впрочем уже в начале заключительной части матча усилиями Трента и Киндала запорожцы вышли вперед на 8 очков. Гости изо всех сил старались не отдавать больше предпочтение. Впрочем при яростной поддержке трибун хозяева неуклонно сокращали отставание. Результативная атака Коуклі сократила разницу до двух очков в середине заключительной четверти. Эта малая дистанция оказалась слишком сложной для преодоления. Обезьяны несколько раз подбирались к равновесию, и гости снова и снова шли вперед. За несколько минут до конца игрового времени два подряд точных трехочковых Мироненко, казалось, отправили хозяев в нок-даун. Максим Михельсон сразу среагировал тайм-аутом. Однако спасти поединок так и не удалось.

Запорожье одержало 10-ю победу в чемпионате Украины, вернувшись на вершину турнирной таблицы.

Героем матча в составе гостей стал американец Малик Трент. Его 39 очков стали новым рекордом результативности в Суперлиге Пари-Матч. До этого 36 очков за поединок набирали его одноклубник Майк Холтон и Станислав Тимофеенко из "Днепра". Трент к тому же реализовал 5 из 6 трехочковых.

Следующий матч Черкасские Мавпы также играют дома – 12 января против Николаева. Запорожье в тот же день сыграет на выезде против Киев-Баскета.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

Черкасские Мавпы – Запорожье– 98:105 (25:29, 18:15, 26:23, 29:38)

Черкасские Обезьяны: Коуклі 25 очков, 12 подборов, 4 передачи; Кольченко 22о, 2пд, 3пр; Отверченко 21о, 7пд, 3пр.

Запорожье: Трент 39ос, 6пд, 1пр; Холтон 16о, 6пд, 3пр.