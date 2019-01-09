Харьковское «Динамо» без проблем обыграло «Ледяных Волков» в гостевом матче УХЛ

Игра завершилась со счетом 1:5.

В Киеве завершился матч чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором харьковское Динамо добыло первую победу в 2019 году в игре против Ледяных Волков.

Игра завершилась со счетом 1:5, сообщает официальный сайт лиги.

Первый период прошёл в примерно равной борьбе, ведь отличиться могли обе команды. У «Ледяных Волков» активничал Фроленко, шайба после его удара отлетела в штангу. Затем «динамовцы» стали чаще угрожать воротам соперника. Но отлично действовали голкиперы команд – Власенко у хозяев, и Гурко в составе харьковчан.

Открыть счёт во встрече удалось именно гостям: на экваторе поединка мимо вратаря пробил Александр Праведный. Удвоить преимущество подопечным Александра Куликова удалось ещё до перерыва – в конце второй 20-минутки комбинация Чердака и Сиротенко завершилась точным броском последнего, 0:2.

В третьем периоде харьковский клуб довёл счёт до разгромного. Дебютный гол в составе «Динамо» провёл Богдан Наливайко. Затем Дмитрий Халин оформил дубль красивым броском в «девятку». В пятый раз огорчить киевлян удалось Артёму Кобикову, но шайбу престижа за "волков" забросил Александр Давиденко. Но этого для киевлян было слишком мало: «динамовцы» победили 5:1.

Уверенный успех харьковских хоккеистов позволил им приблизится к идущему на четвёртой строке «Белому Барсу» на расстояние в 9 баллов. «Ледяные Волки» по-прежнему последние.

«Ледяные Волки» - МХК «Динамо» 1:5 (0:0; 0:2; 1:3)

Шайбы: 0:1 Праведный (Пойманов, Праведный), 29:35. 0:2 Сиротенко (Чердак, Олейник), 37:03. 0:3 Наливайко (Пойманов, Халин), 43:00. 0:4 Халин (Праведный), 47:55. 0:5 Кобиков (Худяков, Максименко), 52:34. 1:5 Давиденко (Микульчик, Овчинников), 57:34.