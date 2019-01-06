Торонто обыграл Милуоки, Хьюстон уступил Портленду в НБА

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. Денвер Наггетс — Шарлотт Хорнетс 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26) Денвер: Йокич (39 + 12 подборов + 6 передач) Детройт Пистонс — Юта Джаз 105:110 (31:13, 22:35, 25:28, 27:34) Детройт: Гриффин (34 + 10 подборов + 5 передач) Юта: Митчелл (26 + 5 подборов + 5 передач) Филадельфия Сиксерс — Даллас Маверикс 106:100 (31:26, 28:25, 28:19, 19:30) Филадельфия: Эмбиид (25 + 12 подборов + 5 передач), Симмонс (20 + 14 подборов + 11 передач), Редик (20), Болден (11 + 9 подборов) Даллас: Мэттьюз (18), Брокхофф (15), Дончич (14 + 8 подборов), Брансон (13 + 11 подборов + 8 передач), Пауэлл (13) Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс 98:133 (26:28, 26:33, 20:37, 26:35) Нью-Орлеан: Дэвис (20 + 10 подборов) Милуоки Бакс — Торонто Рэпторс 116:123 (34:27, 23:29, 25:35, 34:32) Милуоки: Адетокумбо (43 + 18 подборов), Брогдон (15 + 5 передач), Миддлтон (14 + 9 передач), Блэдсо (14 + 8 передач), Хилл (11), Браун (11) Торонто: Леонард (30 + 6 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Сиакам (30), Ибака (25 + 9 подборов + 5 передач), ВанВлит (21 + 5 подборов + 8 передач), Дэнни Грин (12 + 9 подборов) Сан-Антонио Сперс — Мемфис Гриззлис 108:88 (27:25, 37:19, 24:22, 20:22) Сан-Антонио: Уайт (19), Олдридж (18 + 7 передач), Миллс (15), ДеРозан (12 + 9 подборов), Пельтль (11 + 6 подборов) Портленд Трейл Блейзерс — Хьюстон Рокетс 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24) Портленд: Нуркич (25 + 15 подборов), Лиллард (17 + 5 подборов + 12 передач) Хьюстон: Харден (38 + 5 подборов + 7 передач), Риверс (21), Капела (13 + 21 подбор), Грин (13) Сакраменто Кингс — Голден Стэйт Уорриорс 123:127 (29:43, 40:27, 34:26, 20:31) Сакраменто: Хилд (32 + 5 подборов), Джексон (28 + 5 подборов) Голден Стэйт: Карри (42 + 5 подборов), Дюрант (29 + 5 подборов + 9 передач), Томпсон (20), Дрэймонд Грин (12 + 7 подборов + 7 передач), Кук (10)

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