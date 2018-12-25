Джима и Прима примут участие в биатлонной Рождественской гонке

Объявлен персональный состав украинской команды на традиционный коммерческий старт в конце декабря.

Юлия Джима и Артем Прима примут участие в традиционной Рождественской гонке на Фелтинс-Арене в Гельзенкирхене (Германия) в 2018-м году.

Гонка состоится в субботу, 29 декабря, сообщает UA:Биатлон на своей странице в Facebook.

Также в этом году среди ее участников будут самые титулованные биатлонисты мира Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, которые уже завершили свои карьеры.

По состоянию на сегодня на Рождественскую гонку заявлены следующие 10 пар биатлонистов:

1 – Дениз Херманн и Симон Шемп (Германия)

2 – Ванесса Хинц и Эрик Лессер (Германия)

3 – Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия)

4 – Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия)

5 – Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин (Россия)

6 – Юлия Джима и Артем Прима (Украина)

7 – Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (Франция)

8 – Вероника Виткова и Михал Крчмар (Чехия)

9 – Фуюко Тачідзакі и Мікіто Тачідзакі (Япония)

10 – Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

Интересно, что Уле-Эйнар Бьорндален – единственный спортсмен, который побеждал в Рождественских гонках четыре раза с тремя разными партнершами с 2003 по 2006 год включительно. В 2007 году вместе с Турой Бергер он едва не завоевал свою пятую победу, но в итоге финишировал вторым.

Украинцы ликовали на Рождественских гонках дважды. В 2008 году победу одержала пара Оксаны Хвостенко и Андрея Дериземли, а в 2014-м – Валентины Семеренко и Сергея Семенова.