Восемь представителей спорта попали в топ-100 самых влиятельных людей Украины

В рейтинг влиятельных вошли владельцы футбольных клубов, функционеры и успешные спортсмены.

Восемь прямых или косвенных представителей спорта вошли в список топ-100 самых влиятельных людей Украины по версии Forbes.

Как и в прошлые годы, в рейтинг влиятельных вошли известные украинские спортсмены – если об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря их достижениям.

5. Ринат Ахметов, президент "Шахтера";

6. Игорь Коломойский, президент "Днепра";

14. Виталий Кличко, бывший боксер, мэр Киева;

54. Элина Свитолина, теннисистка;

61. Андрей Павелко, президент ФФУ;

83. Александр Усик, боксер;

87. Андрей Шевченко, тренер сборной Украины по футболу;

88. Василий Ломаченко, боксер.

Как сообщал УНИАН, тренер и отец Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко - признан лучшим наставником в боксе в мире по версии Sports Illustrated.