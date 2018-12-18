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Восемь представителей спорта попали в топ-100 самых влиятельных людей Украины

11:30, 18 декабря 2018
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Элина Свитолина / REUTERS

Как и в прошлые годы, в рейтинг влиятельных вошли известные украинские спортсмены – если об Украине в мире говорят не только в ключе затяжного политического кризиса и коррупции, во многом это происходит именно благодаря их достижениям.

5. Ринат Ахметов, президент "Шахтера";

6. Игорь Коломойский, президент "Днепра";

14. Виталий Кличко, бывший боксер, мэр Киева;

54. Элина Свитолина, теннисистка;

61. Андрей Павелко, президент ФФУ;

83. Александр Усик, боксер;

87. Андрей Шевченко, тренер сборной Украины по футболу;

88. Василий Ломаченко, боксер.

Как сообщал УНИАН, тренер и отец Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко - признан лучшим наставником в боксе в мире по версии Sports Illustrated.

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Теги: #рейтинг Forbes