Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года по боксу в мире

Отец и наставник Василия Ломаченко признан лучшим по версии авторитетного портала Sports Illustrated.

Украинский наставник Анатолий Ломаченко был признан тренером года в боксе по версии авторитетного портала Sports Illustrated.

Украинец удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных.

He prefers to stay low key, but ‘Papachenko’ is racking up champions and admirershttps://t.co/a2dpw2ZH04pic.twitter.com/Um1NnJYryK — Sports Illustrated (@SInow) 17 грудня 2018 р.

Анатолий Ломаченко является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

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Стоит отметить, что боксеры под руководством Ломаченко-старшего выиграли все свои поединки в 2018 году. Так, Василий Ломаченко сначала победил Хорхе Линареса, а потом в объединительном бою деклассировал Хосе Педрасу. Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, а позже - над Тони Беллью. Еще один украинский боксер Александр Гвоздик триумфовал в поединке против Адониса Стивенсона.

Благодаря победе Ломаченко-старшего, украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик - боксером года, а Анатолий Ломаченко - тренером года.