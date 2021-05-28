Зинедин Зидан хочет получить престижную работу.

Зинедин Зидан, который покинул пост главного тренера "Реала", может возглавить сборную Франции.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, французский тренер будет ждать возможности возглавить главную команду страны после Евро-2020.

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На данный момент "трехцветных" тренирует Дидье Дешам.

Также сообщается, что в услугах Зидана заинтересован английский "Тоттенхэм". Руководство лондонского клуба планирует связаться с тренером, чтобы выяснить, готов ли он поработать со "шпорами".

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"

48-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первую каденцию с 2016 по 2018 год "Зизу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.

В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин второй раз вернулся в марте 2019 года.

Во время второй каденции француз привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

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Автор: Антон Дударь