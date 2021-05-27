Звездный француз во второй раз в карьере покинул "сливочных".

Мадридский "Реал" решил прекратить сотрудничество с Зинедином Зиданом.

Об этом стало известно с официального сайта клуба.

Испанская пресса активно "сватает" на должность нового наставника "Галактикос" Массимилиано Аллегри, Рауля и Антонио Конте.

Вероятно, причиной ухода француза стало отсутствие трофеев в этом сезоне.

В сезоне 2020/21 "Реал" стал вторым в Ла Лиге, вылетел в 1/8 Кубка Испании, а также дошел до полуфинала ЛЧ, где уступил "Челси".

Уже давно было известно о разногласиях Зидана с президентом клуба Флорентино Пересом.

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"

48-летний специалист возглавлял "Реал" дважды. В первую каденцию с 2016 по 2018 год "ЗиЗу" трижды подряд победил в Лиге чемпионов, а также взял Ла Лигу в сезоне 2016/17.

В конце сезона 2017/18 Зидан покинул "Реал", но после неудач его наследников Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Перес и Зидан вновь договорились о сотрудничестве. Зинедин второй раз вернулся в марте 2019 года.

Во время второй каденции "ЗиЗу" привел команду к чемпионству в Испании в сезоне 2019/20, а также к полуфиналу Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

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Автор: Артем Будрин