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Футболист сборной Украины в прямом эфире поцеловал журналистку (фото, видео)

10:44, 08 июня 2019
Футбол
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Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Седан / фото: скриншот

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко после разгромной победы над сборной Сербии (5:0) во время флеш-интервью поцеловал журналистку телеканалов "Футбол 1/2" Владу Седан.

Кадр попал в прямой эфир телеканала "Футбол 1".

После того, как журналистка задала Зинченко все вопросы, футболист поцеловал ее в щеку.

Как стало известно сайту Sport Arena, Зинченко встречается с Седан (настоящая фамилия - Щеглова). Журналистка приобрела известность после Евро-2016, когда ее фотографи с трибун с флагом Украины стали популярными в сети. Начиная с прошлого года, она начала появляться в эфире телеканалов "Футбол 1/2".

Ранее Седан встречалась с другим украинским футболистом Андреем Борячуком, но уже удалила из соцсетей все совместные фото с ним.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, за счет чего "желто-синие" разгромили Сербию.

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Теги: #сборная Украины#Александр Зинченко