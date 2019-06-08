Футболист сборной Украины в прямом эфире поцеловал журналистку (фото, видео)
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко после разгромной победы над сборной Сербии (5:0) во время флеш-интервью поцеловал журналистку телеканалов "Футбол 1/2" Владу Седан.
Кадр попал в прямой эфир телеканала "Футбол 1".
После того, как журналистка задала Зинченко все вопросы, футболист поцеловал ее в щеку.
Как стало известно сайту Sport Arena, Зинченко встречается с Седан (настоящая фамилия - Щеглова). Журналистка приобрела известность после Евро-2016, когда ее фотографи с трибун с флагом Украины стали популярными в сети. Начиная с прошлого года, она начала появляться в эфире телеканалов "Футбол 1/2".
Ранее Седан встречалась с другим украинским футболистом Андреем Борячуком, но уже удалила из соцсетей все совместные фото с ним.
УНИАН также сообщал о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, за счет чего "желто-синие" разгромили Сербию.