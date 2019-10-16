Футболист сборной Украины Зинченко сделал предложение телеведущей (фото)
20:09, 16 октября 2019Футбол
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Влада Седан сказала Александру Зинченко "да".
Александр Зинченко и Влада Седан / instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке, ведущей телеканалов "Футбол 1/2" Владе Седан.
Зинченко сделал предложение на "Олимпийском" в Киеве.
Соответствующее фото 22-летний Зинченко разместил в своем аккаунте в Instagram.
"Самое главное "да" в моей жизни", - подписал снимок футболист.
Напомним, о романе Зинченко и Седан стало известно в июне, когда футболист поцеловал возлюбленную в прямом эфире.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Манчестер Сити" пошутил над Зинченко.
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