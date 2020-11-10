Жуниор Мораес не мог присутствовать на фотосессии, так как находился на самоизоляции.

Донецкий "Шахтер" представил командное фото сезона-2020/21, на котором один из игроков дорисован с помощью фотошопа.

Снимок опубликован на официальном сайте клуба.

Ранее "горняки" сообщали, что проводят фотосессию, а форвард Жуниор Мораес отсутствовал и оставил комментарий "Спасибо за приглашение".

Наставник команды Луиш Каштру позже объяснил, что Мораеса не могли допустить к мероприятию, так как его семья находилась на самоизоляции из-за коронавируса. Тогда тренер пообещал, что нападающий появится на снимке с помощью фотошопа.

"Я счастлив и горд быть частью этого клуба", - прокомментировал командное фото Мораес.

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Автор: Данил Слесь