Донецкий "Шахтер" представил командное фото сезона-2020/21, на котором один из игроков дорисован с помощью фотошопа.
Снимок опубликован на официальном сайте клуба.
Ранее "горняки" сообщали, что проводят фотосессию, а форвард Жуниор Мораес отсутствовал и оставил комментарий "Спасибо за приглашение".
Наставник команды Луиш Каштру позже объяснил, что Мораеса не могли допустить к мероприятию, так как его семья находилась на самоизоляции из-за коронавируса. Тогда тренер пообещал, что нападающий появится на снимке с помощью фотошопа.
"Я счастлив и горд быть частью этого клуба", - прокомментировал командное фото Мораес.
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