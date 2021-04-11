Луганский клуб одержал победу над "Ингульцом".

В рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" играла с "Ингульцом". Матч прошел в Кропивницком.

Луганский клуб одержал победу, забив оба мяча после перерыва.

"Заря" набрала 38 очков и вернулась на третье место в УПЛ, обойдя "Десну". У "Ингульца" - 19 очков и десятая позиция.

"Заря" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Юрченко, 51, Жуниньо, 67

"Заря": Мацапура, Хомченовский, Вернидуб (Назарина, 70), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 82), Юрченко, Цвек, Кочергин, Громов (Алефиренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаев (Лунев, 70)

"Ингулец": Малыш, Балан, Кучеренко, Салем, Квасный, Чайковский, Коваленко (Ситчинава, 69), Запорожец (Шевцов, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78), Плохотнюк

Предупреждения: Громов, Кабаев, Гладкий - Чайковский, Шишка, Балан

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Украинская Премьер-лига: 21-й тур

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Автор: Антон Дударь