В рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" играла с "Ингульцом". Матч прошел в Кропивницком.
Луганский клуб одержал победу, забив оба мяча после перерыва.
"Заря" набрала 38 очков и вернулась на третье место в УПЛ, обойдя "Десну". У "Ингульца" - 19 очков и десятая позиция.
"Заря" - "Ингулец" - 2:0
Голы: Юрченко, 51, Жуниньо, 67
"Заря": Мацапура, Хомченовский, Вернидуб (Назарина, 70), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 82), Юрченко, Цвек, Кочергин, Громов (Алефиренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаев (Лунев, 70)
"Ингулец": Малыш, Балан, Кучеренко, Салем, Квасный, Чайковский, Коваленко (Ситчинава, 69), Запорожец (Шевцов, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78), Плохотнюк
Предупреждения: Громов, Кабаев, Гладкий - Чайковский, Шишка, Балан
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