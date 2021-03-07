Туринцам предстоит отыгрываться после первого матча.

9 марта в Турине пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Порту".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Ювентус - Порту.

Первая встреча команд завершилась поражением "Ювентуса" со счетом 1:2. Несмотря на это, туринцы являются фаворитами на проход в четвертьфинал.

На то, что дальше пройдет именно "Ювентус", дается коэффициент 1,63, тогда как на "Порту" - 2,37.

На победу "Ювентуса" в ответной игре букмекеры выставили коэффициент 1,48, на ничью - 4,40, а на триумф "Порту" - 7,60.

Ювентус - Порту: перед матчем

Первая встреча команд состоялась 17 марта - "Порту" выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Мехди Тареми и Муссы Мареги, а у "Юве" забил Федерико Кьеза.

Ранее "Ювентусу" уже удавалось пройти "Порту" в плей-офф ЛЧ. Это было в 1/8 финала в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса" (2:0 и 1:0).

"Порту" ранее не удавалось выиграть в гостях на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов (4 ничьи и 7 поражений).

"Ювентус" ранее шесть раз проигрывал в еврокубках в первом матче на выезде со счетом 1:2 и при этом четыре раза побеждал по сумме двух встреч.

Матч в Турине обслужит бригада арбитров во главе с нидерландцем Бьорном Кейперсом.

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Автор: Антон Дударь