цей матеріал доступний українською

Ушел из жизни знаменитый экс-защитник киевского Динамо

10:37, 17 июля 2020
Футбол
826 0
Владимир Лозинский в последнее время тренировал ветеранов / фото facebook

Об этом в Facebook сообщил экс-президент ПФЛ Святослав Сирота.

Известно, что в последнее время Лозинский боролся с тяжелой болезнью.

Экс-защитник был воспитанником киевского "Динамо" и выступал за команду с 1974 по 1984 годы. За это время Лозинский выиграл с "Динамо" девять титулов, включая три золота чемпионата СССР.

Читайте такжеУмер легендарный футболист донецкого Шахтера

Затем он выступал за харьковский "Металлист", киевский СКА, "Кривбасс" и "Кремень".

В составе сборной СССР Лозинский провел 4 матча.

После завершения карьеры футболиста Лозинский работал тренером "Кремня", киевского ЦСКА, "Ворсклы" и студенческой сборной Украины, которую в 2007 и 2009 годах приводил к победе в летней Универсиаде. С начала 2020 года Лозинский возглавлял ветеранскую сборную Украины.

facebook.com/ssyrota

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ушел из жизни легенда "Динамо" Владимир Трошкин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter