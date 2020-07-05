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Умер легендарный футболист киевского Динамо

22:21, 05 июля 2020
Футбол
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Трошкин был частью одной из самых ярких эпох в истории Динамо / fcdynamo.kiev.ua

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Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Большую часть карьеры Трошкин провел в составе киевского "Динамо". За столичный клуб он провел 272 матча и забил 27 голов.

Вместе с "Динамо" Трошкин стал четырехкратным чемпионом СССР (1971, 1974, 1975, 1977), обладателем Кубка СССР-1974, Кубка кубков и Суперкубка Европы в 1975-м году.

Со сборной СССР динамовец завоевал бронзовые медали Олимпиады-1976 и серебро чемпионата Европы 1972 года.

Также Владимир Трошкин защищал цвета енакиевского "Шахтера", киевского СКА и "Днепра".

УНИАН ранее сообщал о том, что умер легендарный тренер "Карпат" Дячук-Ставицкий.

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