Умер легендарный футболист киевского Динамо

Владимир Трошкин входил в "золотой состав" столичного клуба.

На 73-м году ушел из жизни знаменитый защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин.

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Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Большую часть карьеры Трошкин провел в составе киевского "Динамо". За столичный клуб он провел 272 матча и забил 27 голов.

Вместе с "Динамо" Трошкин стал четырехкратным чемпионом СССР (1971, 1974, 1975, 1977), обладателем Кубка СССР-1974, Кубка кубков и Суперкубка Европы в 1975-м году.

Со сборной СССР динамовец завоевал бронзовые медали Олимпиады-1976 и серебро чемпионата Европы 1972 года.

Также Владимир Трошкин защищал цвета енакиевского "Шахтера", киевского СКА и "Днепра".

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