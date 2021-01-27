Украинец получил шанс сыграть в полузащите, а "Сити" возглавил таблицу АПЛ.

"Манчестер Сити" в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:0.

Для "Сити" эта победа стала самой крупной в текущем сезоне.

Украинец Александр Зинченко уже в пятый раз в 2021 году появился на поле с первых минут. Он отыграл весь матч.

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Зинченко по традиции вышел на позиции левого защитника, однако во втором тайме после замены Илкая Гюндогана переместился в центр поля и получил шанс проявить себя в полузащите. Кроме того, Зинченко доверили подавать угловые.

Болельщики "Ман Сити" остались довольны выступлением украинца.

"Зинченко был великолепен в последних играх, особенно этим вечером", "Угловые от Зинченко - невероятное удовольствие", "Зинченко заслуживает надеть футболку Де Брюйне после этой игры", - комментируют фаны.

"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 0:5

Голы: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20, Марез, 45+2, Стерлинг, 57

"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Снодграсс (Филлипс, 59), Ливермор, Грант (Робсон-Кану, 64), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Бартли, 46)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Родри, Марез, Стерлинг, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60)

Обзор матча доступен на YouTube-канале Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" возглавил таблицу АПЛ. "Горожане" набрали 41 очко и на 1 пункт обошли "Манчестер Юнайтед".

В тройке также "Лестер", у которого 38 очков. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко провел на матч больше и ворвался в топ-четверку, набрав 35 очков. Правда, "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Эвертон" имеют шансы обойти "молотобойцев".

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Автор: Антон Дударь