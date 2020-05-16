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Сыграл 15 минут: в Беларуси футболист расплакался из-за замены (видео)

23:33, 16 мая 2020
Футбол
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Энергетик-БГУ обыграл действующего чемпиона / фото: energetikbgu.by

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21-летний футболист появился на поле в середине второго тайма, однако уже спустя 15 минут тренер сделал обратную замену. Игрок расстроился и не смог сдержать эмоций.

Тренер Владимир Белявский принял такое решение, так как, по его мнению, Совпель неудачно вошел в игру.

"Энергетик-БГУ" одержал победу со счетом 2:1 и теперь занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси.

Напомним, чемпионат Беларуси не был остановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир продолжается, несмотря на слухи о заражении игроков, которые возникают в прессе.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист стал героем матча чемпионата Беларуси.

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