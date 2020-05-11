Украинский футболист белорусского клуба сдал положительный тест на коронавирус - СМИ
Футболист белорусского клуба "Минск" заболел коронавирусом.
Об этом сообщает by.tribuna.com со ссылкой на "Белорусский футбол".
По данным источника, "Минск" уйдет на двухнедельный карантин.
Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке "Минска" на матч против "Городеи", который состоялся 10 мая.
Как стало известно Tribuna Беларусь, заболевший футболист - украинский защитник Евгений Чаговец, который в этом сезоне провел за команду семь матчей.
Однако в клубе информацию о положительном тесте игрока пока отрицают.
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"Это неправда. Результата теста ждать еще один-два дня", - заявил председатель "Минска" Игорь Шлойдо "Прессболу".
Стоит отметить, что ранее бюро исполкома БФФ решило перенести матч 4-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси между "Гомелем" и "Арсеналом" из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков дзержинского клуба.
Напомним, чемпионат Беларуси - единственный в Европе, который не останавливали из-за пандемии коронавируса, а матчи проводятся со зрителями.
По данным на 11 мая в Беларуси коронавирус подтвержден у 23906 человек, жертвами вируса стали 135 человек.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в испанском топ-клубе была вспышка коронавируса.