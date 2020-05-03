Дубль за две минуты: украинский футболист стал героем матча чемпионата Беларуси (видео)

Максим Слюсар принес своей команде победу.

Украинский форвард "Славии" Мозырь Максим Слюсар стал автором победы своей команды в очередном матче Высшей лиги Беларуси.

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В седьмом туре "Славия" на выезде встречалась с "Витебском" и одержала победу со счетом 3:2.

Слюсар вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:2. На 86-й минуте украинец удачно сыграл на добивании, а спустя две минуты заработал пенальти, который сам и реализовал, оформив дубль.

"Славия" набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

22-летний Слюсар является воспитанником луганской "Зари", однако всю свою профессиональную карьеру он провел в "Славии", защищая цвета клуба с 2017 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что команды украинцев выдали феерический матч в Кубке Беларуси.