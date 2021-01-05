По информации СМИ, в услугах украинского тренера заинтересован "Челси".

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал информацию СМИ о том, что "Челси" рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

Слова Протасова приводит meta-ratings.com.ua.

"Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с "Миланом". Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт", - сказал Протасов.

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"Сейчас на носу подготовка к Евро и все внимание тренера сосредоточено на этом турнире. Поэтому болельщики могут быть спокойны", - добавил он.

Также Протасов ответил на вопрос, возможно ли, чтобы Шевченко совмещал работу в сборной и клубе:

"Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить".

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить пропуску лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер заявил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

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Автор: Антон Дударь