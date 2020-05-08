В испанском топ-клубе была вспышка коронавируса: один игрок еще болеет

В "Атлетико" устроили тестирование на СOVID-19 для всей команды.

Мадридский "Атлетико" провел тестирование всей команды на коронавирус перед возобновлением тренировок.

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Об этом сообщает AS.

По информации издания, у девяти футболистов команды в организме были обнаружены следы COVID-19. При этом они уже выздоровели, так как в их крови присутствовали антитела к вирусу. Этой группе игроков было дано разрешение приступить к тренировкам.

Еще один футболист сдал положительный тест без антител. Речь о защитнике Ренане Лоди. Бразилец останется на карантине под присмотром врачей, после чего вновь пройдет проверку. В настоящий момент у него нет симптомов заболевания.

Чемпионат Испании был остановлен из-за пандемии коронавируса, однако команды постепенно выходят из карантина и приступают к работе на тренировочных базах с рядом ограничений.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" возобновила тренировки после длительной паузы.