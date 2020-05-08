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Месси снова в деле: Барселона возобновила тренировки после длительной паузы (фото)

14:26, 08 мая 2020
Футбол
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Лионель Месси приступил к работе с мячом / фото: fcbarcelona.com

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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8 мая футболисты провели занятие на тренировочной базе "Барселоны".

"Возвращаемся к работе", - сообщил Twitter "блаугранас".

Отметим, что главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен проводил тренировку в защитной маске и перчатках. 

Перед тем, как вернуться к занятиям, все футболисты, тренеры и сотрудники каталонского клуба сдали тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат.

фото: fcbarcelona.com
фото: fcbarcelona.com
фото: fcbarcelona.com
фото: fcbarcelona.com

Напомним, чемпионат Испании был остановлен после 27 туров. "Барселона" лидирует в таблице, опережая "Реал" на 2 очка.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский рассказал, в каких условиях проходят тренировки "Аталанты".

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