Месси снова в деле: Барселона возобновила тренировки после длительной паузы (фото)

Лионель Месси и компания впервые с марта вышли на тренировочное поле.

"Барселона" возобновила тренировки после паузы, связанной с карантином из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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8 мая футболисты провели занятие на тренировочной базе "Барселоны".

"Возвращаемся к работе", - сообщил Twitter "блаугранас".

Отметим, что главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен проводил тренировку в защитной маске и перчатках.

Перед тем, как вернуться к занятиям, все футболисты, тренеры и сотрудники каталонского клуба сдали тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат.

Напомним, чемпионат Испании был остановлен после 27 туров. "Барселона" лидирует в таблице, опережая "Реал" на 2 очка.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский рассказал, в каких условиях проходят тренировки "Аталанты".