"Мы заслужили второе место": в Заре не хотят играть "серебряный матч" с Динамо

"Заря" и "Динамо" после 23 туров набрали одинаковое количество очков.

Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев заявил, что не считает нужным проводить матч за второе место против "Динамо", если чемпионат Украины сезона 2019-2020 не удастся доиграть.

"Не хочу обидеть "Динамо" своим ответом, но скажу честно. Проводить матч за второе место не нужно. Мы сыграли 23 тура. Мы на втором месте сейчас. У каждого была возможность занять второе место. Почему мы должны его отдавать, играя дополнительный матч?", - цитирует Кабаева официальный сайт "Зари".

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"В 23 туре у нас был "Шахтер", а у "Динамо" была "Десна". Мы добились результата и победили "горняков". Мы хотели в Лигу чемпионов и, думаю, своей игрой и результатами, заслужили право находиться на втором месте. Мы боролись, получали травмы и заслужили второе место", - добавил полузащитник.

Напомним, после 23-х туров "Заря" и "Динамо" набрали одинаковое количество очков (46), однако луганчане занимают второе место за счет лучшего результата в личных встречах. После 22-х туров (завершенного первого этапа УПЛ) на второй позиции находились киевляне.

Ранее нападающий "Динамо" Назарий Русин заявил, что провел бы "серебряный матч" между киевлянами и "Зарей".

Как сообщал УНИАН, УПЛ разработала календарь для завершения сезона.