"Потребуется полтора месяца": УПЛ разработала календарь для завершения сезона 2019-2020

У всех клубов будет как минимум две недели на подготовку к возобновлению чемпионата.

Украинская Премьер-лига уже подготовила календарь для того, чтобы доиграть чемпионат сезона 2019-2020.

Об этом в эфире "Футбол News" сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Календарь на данном этапе составлен без конкретных дат.

"У нас уже есть готовый календарь, как мы будем проводить наш чемпионат после его возобновления. Как мы уже информировали клубы, у всех будет минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата. Все верим и надеемся, что это будет как можно быстрее", - сказал Дикий.

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По словам исполнительного директора УПЛ, клубам периодически придется играть по два раза в неделю:

"Нам потребуется минимум полтора месяца на проведение оставшихся туров С учетом Кубка Украины. Также есть некоторые туры, которые будут проводиться через три дня на четвертый, то есть - по схеме "среда-выходные-среда". Пока что таких спаренных туров три".

Отметим, что до конца чемпионата осталось сыграть 9 туров.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что на выборы президента УПЛ был зарегистрирован только один кандидат.