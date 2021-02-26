Шахтер будет принимать Зарю на Олимпийском / фото ФК Шахтер

С 26 по 28 февраля пройдут матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральном матче тура 28 февраля "Шахтер" будет принимать "Зарю".

Расписание трансляций

26 февраля

19.00. "Десна" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 1"

27 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Ворскла" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Колос" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 2"

28 февраля

14.00. "Минай" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Шахтер" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Львов" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

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Автор: Антон Дударь