Шахтер будет принимать Зарю на Олимпийском / фото ФК Шахтер
С 26 по 28 февраля пройдут матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура 28 февраля "Шахтер" будет принимать "Зарю".
Расписание трансляций
26 февраля
19.00. "Десна" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 1"
27 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Ворскла" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Колос" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 2"
28 февраля
14.00. "Минай" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Шахтер" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Львов" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: 16-й тур
- После 15 туров в таблице УПЛ лидирует "Динамо" (34 очка), которое на 1 пункт опережает "Шахтер".
- Аутсайдерами турнира являются "Рух" и "Минай", которые набрали по 10 очков.
- УПЛ: результаты всех матчей предыдущего, 15-го тура.
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