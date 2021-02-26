Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 16-го тура

"Шахтер" будет принимать "Зарю", а "Динамо" сыграет со "Львовом".

С 26 по 28 февраля пройдут матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу. В центральном матче тура 28 февраля "Шахтер" будет принимать "Зарю". Расписание трансляций 26 февраля 19.00. "Десна" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 1" 27 февраля 14.00. "Мариуполь" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Ворскла" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Колос" - "Рух" Трансляция - "Футбол 2" 28 февраля 14.00. "Минай" - "Олимпик" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Шахтер" - "Заря" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Львов" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1" Украинская Премьер-лига: 16-й тур После 15 туров в таблице УПЛ лидирует "Динамо" (34 очка), которое на 1 пункт опережает "Шахтер".

Аутсайдерами турнира являются "Рух" и "Минай", которые набрали по 10 очков.

УПЛ: результаты всех матчей предыдущего, 15-го тура. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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