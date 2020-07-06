Утверждена новая дата товарищеского матча Украина - Польша

Команда Андрея Шевченко проведет контрольный матч в ноябре.

Сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Польши на выезде 11 ноября.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Поединок состоится в польском городе Хожув. Начало - в 21.45.

Эта игра изначально должна была состояться 31 марта, но футбольный сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. Все матчи сборных были перенесены на неопределенный срок.

Стоит отметить, что УЕФА выделил специальное окно для международных поединков в ноябре.

Подопечные Андрея Шевченко осенью также должны провести два матча в Лиге наций - 14 ноября против Германии и 17 ноября со Швейцарией.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге наций УЕФА.

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