Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге наций УЕФА
15:59, 02 июля 2020Футбол
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Украинской команде предстоит сыграть со Швейцарией, Германией и Испанией.
футболисты сборной Украины / фото REUTERS
Украинская ассоциация футбола утвердила места проведения домашних матчей сборной Украины в розыгрыше Лиги наций 2020-2021.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Матч Украина - Швейцария пройдет 3 сентября на "Арене Львов" во Львове.
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Сборную Германии подопечные Андрея Шевченко будут принимать 10 октября. Эта встреча состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.
На "Олимпийском" украинцы сыграют и против Испании. Матч запланирован на 13 октября.
Резервным стадионом для всех трех матчей назначен "Металлист" в Харькове.
Как сообщал УНИАН, ранее был утвержден обновленный календарь сборной Украины в Лиге наций.
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