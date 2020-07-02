Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге наций УЕФА

Украинской команде предстоит сыграть со Швейцарией, Германией и Испанией.

Украинская ассоциация футбола утвердила места проведения домашних матчей сборной Украины в розыгрыше Лиги наций 2020-2021.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Матч Украина - Швейцария пройдет 3 сентября на "Арене Львов" во Львове.

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Сборную Германии подопечные Андрея Шевченко будут принимать 10 октября. Эта встреча состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

На "Олимпийском" украинцы сыграют и против Испании. Матч запланирован на 13 октября.

Резервным стадионом для всех трех матчей назначен "Металлист" в Харькове.

Как сообщал УНИАН, ранее был утвержден обновленный календарь сборной Украины в Лиге наций.

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