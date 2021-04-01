Роман Яремчук, Александр Зинченко и Сергей Кривцов подытожили выводы из матча.

Футболисты сборной Украины поделились своими впечатлениями после ничьей с Казахстаном в третьем игровом дне отбора на ЧМ-2022.

Слова игроков приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Полузащитник команды Александр Зинченко, который был причастен к голу украинской сборной, сделав красивый ассист на Романа Яремчука, отметил:

"Внутри - опустошение. Я считаю, что результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах... Мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка. Благодарен болельщикам за поддержку. Мы должны делать выводы и двигаться вперед, нам есть к чему стремиться. Мы проигрываем и побеждаем только вместе. Мы - одно целое и должны совершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их. У нас было очень много моментов в первом тайме, нужно было доводить игру до конца, забить несколько мячей и просто контролировать игру, что мы и делали", - справедливо заметил капитан.

"Очень не хватало болельщиков, потому что в такие моменты они нужны как никогда. Физически чувствовал себя нормально, потому что привык играть в таком ритме. За других ребят - не знаю. Потеря концентрации? Главному тренеру всегда виднее, будем делать поправки. Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком", - добавил игрок "МанСити".

Нападающий Роман Яремчук после игры сетовал на плохую реализацию:

"Реализация? Сложно ответить. Действительно, создали много хороших моментов, подвела реализация. Мы должны нести ответственность за этот результат. Каждый игрок должен задуматься и немного опуститься на землю и проанализировать происшедшее. Борьба еще не закончена, и мы должны в следующих матчах исправить ситуацию".

"Мы знали, что соперник будет играть от обороны, и нам нужно активнее играть на флангах. Андрей Николаевич акцентировал внимание на реализации еще перед матчем. Но она нас подвела сегодня. Играть слева в нападении - конечно, это не моя позиция, у меня нет этого навыка, но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции. Где мне скажут - там и буду играть. Мой гол был в стиле Мбаппе? Нет, не думаю. Мне до Мбаппе - как отсюда до Бельгии пешком", - подчеркнул автор забитого гола в ворота Казахстана.

Защитник Сергей Кривцов тоже не скрывал отчаяние:

"Игра в первом тайме нам давалась, забили гол. Потом наверняка отнеслись без должной ответственности к моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак и стопроцентных моментов. Но где-то было пижонство, где-то самонадеянность сыграли с нами злую шутку".

Украина - Казахстан: итоги матча

Сборная Украины впервые в пяти встречах не смогла обыграть Казахстан.

После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, в третий раз подряд сыграв вничью 1:1. В группе D в Франции 7 очков в трех играх, в Финляндии - 3 (2 игры), в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 1 очку в двух играх.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 8,2).

Роман Яремчук забил 7-й гол за сборную Украины в 22 матчах.

Анатолий Трубин в 19 лет и 242 дня он стал самым молодым вратарем-дебютантом украинской сборной в официальных матчах (в товарищеских рекорд у Андрея Лунина - 19 лет и 40 дней).

Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

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Автор: Будрин Артем