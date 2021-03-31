Украинская сборная не сумела одержать первую победу в квалификации.

Сборная Украины в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 в Киеве принимала сборную Казахстана. Матч завершился вничью.

Тренерский штаб сборной Украины вернулся к игре в два центральных защитника, в атаке вышли два нападающих (Жуниор Мораес и Роман Яремчук), а место в воротах занял дебютант Анатолий Трубин.

В первом тайме Украина владела ощутимым преимуществом и могла уходить на перерыв с разгромным перевесом в счете. Однако из множества моментов реализовать удалось только один - после паса Александра Зинченко Яремчук положил мяч в дальний угол ворот.

В начале второго тайма арбитр мог назначать пенальти в ворота Казахстана, но не увидел фола на Мораесе. А затем проблемы с реализацией аукнулись украинской сборной. Свой момент не реализовал Яремчук и тут же Украина пропустила, слабо сыграв в обороне - Серикжан Мужиков обводящим ударом из пределов штрафной направил мяч в угол.

В оставшееся время Украина пыталась пробить стену в обороне Казахстана, супермомент не реализовал Александр Зубков, арбитр вновь имел основания назначить пенальти, но счет так и не изменился.

Украина - Казахстан - 1:1

Голы: Яремчук, 20 - Мужиков, 59

Украина: Трубин, Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Сидорчук (Мораес, 67), Зинченко, Шапаренко (Довбик, 81), Малиновский, Яремчук, Мораес (Зубков, 67)

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов (Быстров, 46), Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев (Тунгышбаев, 86), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60)

Предупреждения: Зинченко, Марлос - Алип, Мужиков, Вороговский, Каримов, Покатилов

Украина - Казахстан: итоги матча

Сборная Украины впервые в пяти встречах не смогла обыграть Казахстан.

После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, третий раз подряд сыграв вничью 1:1.

Роман Яремчук забил 7-й гол за сборную Украины в 22 матчах.

Анатолий Трубин в 19 лет и 242 дня он стал самым молодым вратарем-дебютантом украинской сборной в официальных матчах (в товарищеских рекорд у Андрея Лунина - 19 лет и 40 дней).

Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

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Автор: Антон Дударь