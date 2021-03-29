Георгий Бущан заявил, что неправильно подсказал Виталию Миколенко.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поддержал защитника Виталия Миколенко, который допустил ключевую ошибку в матче квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

В комментарии телеканалу "Футбол 1" Бущан разделил вину за ошибку Миколенко:

"Мне нужно было подсказать ему, чтобы он выбил мяч. Я сказал, чтобы он мне скидывал. Этим я его, наверное, запутал. Хотел бы тоже извиниться за то, что играли вдесятером", - сказал Бущан.

Читайте также"Мы сыграли отличный матч": Шевченко - о ничьей сборной Украины с ФинляндиейНапомним, на 88-й минуте игры Илья Забарный отдал не лучший пас на Виталия Миколенко, который развернулся с мячом в сторону штрафной, потерял его под прессингом Теему Пукки, после чего сбил форварда. Итог - красная карточка и пенальти, с которого Пукки сравнял счет (1:1).

Украина - Финляндия: итоги матча

Матч Финляндия - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Жуниора Мораеса гости ответили голом Теему Пукки с пенальти.

Финляндия и Украина встречались 3-й раз в истории. До этого Украина дважды побеждала. В обоих случаях в отборе на ЧМ-2018.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Караваев (оценка - 7,7). У финнов - Теему Пукки (оценка - 7,3).

Сборная Украины в этом матче выпустила самый молодой состав за всю историю - средний возраст коллектива был 24,6 года.

Жуниор Мораес забил свой дебютный гол за сборную Украины.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 31 марта, когда будет принимать в Киеве команду Казахстана. В тот же день Франция поедет в гости к команде Боснии и Герцеговины.

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Автор: Антон Дударь