Наставник сборной Украины подчеркнул, что предоставит возможность себя проявить многим исполнителям.

Коуч сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с масс-медиа накануне товарищеского матча против команды Бахрейна.

Слова специалиста приводит официальный сайт УАФ.

"Мы проводим свой первый сбор, который подходит к концу. Завтра играем с Бахрейном, и у меня просьба к харьковчанам: приходите, пожалуйста, и поддержите. Будет допуск 50% болельщиков. Это очень важно, это подготовка к Евро. И хочется видеть поддержку, которую мы обычно здесь видим", - начал таким призывом легендарный в прошлом футболист.

"У нас есть потери. К сожалению, Виталий Буяльский получил серьезную травму. Надеюсь, он быстро восстановится, но к Евро он не готовится. Еще у Виктора Корниенко ангина, поэтому он покинул сборную. Посмотрим, что будет перед вторым сбором. Скоро нужно определяться с заявкой из 26 игроков", - добавил наставник "сине-желтых".

Шевченко доволен условиями в Харькове:

"Этот сбор мы спланировали так, чтобы команда получила нагрузку. Нужно сбалансировать состояние футболистов. После тестов мы определили программу подготовки. У разных игроков была своя программа, а также общие тактические тренировки. Я считаю, что сбор прошел хорошо. И завтра важный контрольный матч. Я очень рад вернуться в Харьков, здесь идеальные условия. Мы находимся в прекрасном месте - отель, природа, тренировочные поля и все что нужно. Условия идеально нам подходят".

Также 44-летний тренер хочет в контрольном матче дать шанс многим исполнителям:

"У Бахрейна тренер - португалец (Элиу Соуза - прим.ред.). Он работал и с клубами, и со сборными выше уровня. У нас мало информации о сопернике, но эта игра - это больше подготовка. У нас был напряженный период, много тренировок. В матче будет 6 замен, и я рассчитываю, что дам многим сыграть. Будет интересно посмотреть. На первый матч подготовки искали именно такого соперника".

В конце Шевченко озвучил цель на предстоящий турнир:

"Отбор ЧМ и Евро - два разных турнира. И важно, чтобы команда выбросила сейчас из головы прошлые результаты. Конечно, мы внесем коррективы. Были недостатки яркие, и это - реализация моментов. Но мы провели три хороших матча, вопреки результату. Если бы реализовали моменты, то был бы хороший результат. Были допущены ошибки конкретно в реализации. Отбор ЧМ убираем в сторону. Сейчас главная задача - Евро. Наша задача - выйти из группы. Это будет хороший результат для нас".

Читайте такжеУкраина - Бахрейн: где смотреть товарищеский матч

Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020

Перед чемпионатом Европы сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне.

В спарринге против Бахрейна тренерский штаб не сможет рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа игроков присоединится к команде позже.

В лагере "желто-синих" царит замечательная атмосфера, коллектив Андрея Шевченко в Харькове в хорошем настроении продолжает подготовку к Евро-2020.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин