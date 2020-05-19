"Не хочу рисковать": капитан клуба АПЛ отказался возобновлять тренировки из-за пандемии

Трой Дини считает, что темнокожие люди больше подвержены коронавирусу.

Нападающий и капитан английского "Уотфорда" Трой Дини будет бойкотировать тренировки команды после их возобновления.

Дини уже сообщил о своем решении "Уотфорду".

"Мы должны возобновить тренировки на этой неделе. Я уже сообщил клубу, что не приеду. Деньги тут ни при чем. Моему сыну пять месяцев, и у него есть проблемы с дыханием. Я не хочу подвергать его опасности всякий раз, когда возвращаюсь домой", - цитирует Дини Sky Sports со ссылкой на подкаст Talk The Talk.

Читайте такжеМаски - даже на тренировках: в Англии подготовили жесткие условия для возобновления сезона

"На тренировки нужно будет ездить в своей одежде, на базе нельзя принимать душ, а затем необходимо возвращаться домой в грязной форме. Если я положу ее рядом с вещами моего сына или жены, то высока вероятность передать вирус им", - добавил футболист.

Он также высказал мнение, что у темнокожих людей есть большая вероятность заразиться коронавирусом:

"Вероятность заражения для темнокожих, азиатов и смешанных этнических групп в четыре раза выше, а также в два раза выше шансы на продолжительную болезнь".

"Я не смогу сходить к парикмахеру до середины июля, но должен бить мяч головой с еще 19 людьми. Почему я должен рисковать здоровьем?", - подытожил Дини.

Отметим, что командам АПЛ разрешили тренироваться в малых группах с 19 мая.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Ливерпуля" призвал не обнулять результаты сезона в АПЛ.