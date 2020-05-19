"Это несправедливо": главный тренер Ливерпуля призвал не обнулять результаты сезона АПЛ

Юрген Клопп считает, что его команда в полной мере заслужила титул.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на обсуждение варианта с досрочным завершением сезона в чемпионате Англии с признанием всех результатов недействительными.

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Немецкого специалиста цитирует Goal.com.

"Ходили разговоры, что люди хотят признать сезон недействительным. Я сразу думаю: "Что? Позади 76% сезона, а вы хотите просто стереть этот факт? Я считаю, что это несправедливо - просто сделать вид, что ничего не было. Мы лидируем в турнирной таблице домашних матчей, лидируем в гостевых поединках. Это именно тот сезон, в котором мы должны стать чемпионами.

Борьба с кризисом после коронавируса - самая важная тема прямо сейчас. Но это еще не значит, что все остальное вообще не должно иметь значения", - сказал Клопп.

АПЛ пока не утвердила дату возобновления чемпионата. С 19 мая английские команды начнут тренировки в малых группах, а британское правительство разрешило проведение спортивных мероприятий без болельщиков с 1 июня.

"Ливерпулю" осталось одержать две победы, чтобы оформить чемпионство.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучший футболист Африки может покинуть "Ливерпуль" ради испанского топ-клуба.