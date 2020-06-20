Манчестер Юнайтед ушел от поражения в центральном матче тура АПЛ (видео)

"Тоттенхэм" и "МЮ" сыграли вничью в Лондоне.

В центральном матче 30-го тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Юнайтед". Поединок завершился вничью.

"Тоттенхэм" сумел выйти вперед в середине первого тайма - Стивен Бергвейн нанес прицельный удар из пределов штрафной, а Давид де Хеа не смог выручить "МЮ".

Манкунианцы имели шанс отыграться в начале второго тайма, но после удара Бруну Фернандеша "Тоттенхэм" спасла штанга. В середине тайма команды обменялись опасными моментами, а на 80-й минуте Поль Погба заработал пенальти, который реализовал Фернандеш.

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У "МЮ" после этого тура в активе 46 очков и пятое место в таблице АПЛ, у "Тоттенхэма" - 42 очка и восьмая строчка.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Бергвейн, 27 - Бруну Фернандеш, 81 (с пенальти)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70), Сон, Кейн

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф (Матич, 78), Магуайр, Шоу, Фред (Погба, 63), Мактоминей (Байи, 89), Джеймс (Гринвуд, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль (Игало, 78)

Как сообщал УНИАН, сезон в АПЛ возобновился 17 июня. В первый день "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал".

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