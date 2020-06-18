АПЛ вернулась: Манчестер Сити без Зинченко легко справился с Арсеналом (фото)

Манчестерский гранд победил "канониров" при пустых трибунах.

В среду, 17 июня, "Манчестер Сити" принимал "Арсенал" в 28-м туре Английской Премьер-лиги - турнир возобновился после карантина.

Команда Пепа Гвардиолы одержала уверенную победу со счетом 3:0.

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Первый гол перед самым перерывом на свой счет записал Стерлинг. В начале второго тайма защитник "Арсенала" Давид Луис совершил фол последней надежды и был удален. Арбитр поставил пенальти, который реализовал Де Брюйне. В меньшинстве "канониры" не смогли изменить ход событий, а в добавленное время третий гол в ворота лондонцев забил Фоден.

Украинский футболист "Ман Сити" Александр Зинченко попал в заявку на игру, но остался в запасе.

Поединок проходил при пустых трибунах. Стоит отметить, что у игроков на футболках вместо фамилий была нанесена надпись "Black Lives Matter" - в поддержку протестов против расизма, которые проходят по всему миру после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

"Манчестер Сити" набрал 60 очков и остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание "горожан" от "Ливерпуля" составляет 22 очка. "Арсенал" (40 очков) занимает девятую строчку.

"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 3:0

Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (пенальти), Фоден, 90+1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди, Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65), Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни, Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8), Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака, Обамеянг

Предупреждения: Родри - Тирни

Удаление: Давид Луис, 49

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко рассказал о сложностях выступлений за "Манчестер Сити".

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