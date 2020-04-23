Там продолжают играть в футбол: в чемпионате Таджикистана забили гол-шедевр (видео)
14:06, 23 апреля 2020Футбол
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Эффектный мяч был забит в матче третьего тура чемпионата Таджикистана
Футболисты "Куктоша" празднуют забитый мяч / фото: fft.tj
Футболист клуба "Куктош" Хикматулло Расулов отметился шедевральным голом в матче 3-го тура чемпионата Таджикистана, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.
Расулов забил красивый гол в ворота команды "Худжанд" (1:1).
На 41-й минуте матча футболист принял мяч на фланге после розыгрыша углового и эффектно закрутил его в дальнюю "девятку". Голкипер "Худжанда" в данной ситуации был бессилен.
Видео в YouTube опубликовала Федерация футбола Таджикистана.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в чемпионате Беларуси забили гол прямым ударом с углового.
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