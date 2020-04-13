В чемпионате Беларуси забили гол прямым ударом с углового (видео)

Эффектным голом отметился футболист БАТЭ.

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик стал автором гола прямым ударом с углового в поединке четвертого тура Высшей лиги Беларуси.

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В игре с "Минском" на 62-й минуте хавбек исполнил "сухой лист" - мяч не зацепил никого в штрафной и оказался в сетке ворот. Голкипер до мяча не дотянулся. Этим ударом Нехайчик установил окончательный счет в матче - 3:0 в пользу БАТЭ.

"Скажу так: гол меня удивил. С угловых до этого дня не забивал, даже на тренировках. Вообще же пока в нынешнем сезоне удается отличаться только со "стандартов". Ничего страшного, главное - помогать команде, хоть результативными действиями, хоть черновой работой", - прокомментировал свой забитый мяч сам Нехайчик в комментарии пресс-службе БАТЭ.

Видео опубликовал официальный YouTube-канал "Минска".

Напомним, чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса и паузу в большинстве европейских футбольных турниров.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский забил второй гол в сезоне в чемпионате Беларуси.