Суркис назвал две главные задачи Луческу в Динамо

Игорь Суркис хочет, чтобы "Динамо" до последнего тура боролось за чемпионский титул.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о задачах, которые поставлены перед новым главным тренером команды Мирчей Луческу.

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Об этом Суркис сказал в интервью nv.ua.

Суркис хочет, чтобы "Динамо" вело борьбу за победу в УПЛ:

"Задача Луческу - невзирая ни на что, бороться за первое место. Этот чемпионат мы проиграли, но я считаю, можно по‑разному проиграть. Можно бороться до последнего тура так, как мы боролись за второе место. Но я бы не хотел, чтобы "Динамо" Киев боролось с такими потугами за второе место и, допустим, второе место зависело от того, как луганская "Заря" сыграет с черниговской "Десной".

Также президент "Динамо" назвал ключевую задачу, поставленную перед Луческу:

"Естественно, главная задача - это попадание в Лигу чемпионов".

Игорь Суркис также признался, что не ожидал настолько агрессивной реакции от фанатов на Луческу.

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Автор: Антон Дударь