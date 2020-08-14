"Не должно быть конфронтации": Суркис не ожидал настолько агрессивной реакции от фанатов на Луческу

Президент "Динамо" отметил, что на первом месте должны быть результаты команды.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал реакцию фанатов на назначение Мирчи Луческу главным тренером.

Читайте также"Можно проверить": Суркис назвал бюджет Динамо и опроверг "серые" зарплаты в клубе

Руководителя клуба цитирует НВ.

"Я не ожидал, что будет именно такая реакция. Я понимал, что будет напряжение, однозначно. Но что будет такое напряжение, я не мог себе представить. Я вам объясню почему. Я считаю, что болельщики прежде всего хотят результатов своей команды, а не того, что я от них услышал: "Пускай будет седьмое-восьмое место, но только не Луческу". Это не профессиональный разговор.

И как дальше? Я считаю, что надо вступать в диалог. Ни в коем случае со своими болельщиками не должно быть конфронтации. Да, они меня могут оскорблять, они могут писать на меня разные вещи, но пока я президент футбольного клуба - я принимаю решения и должен делать все, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи", - сказал Суркис.

"Динамо" в межсезонье: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь