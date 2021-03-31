Лидер сборной Украины поразил своей эрудицией.

Лидер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко удивил всех, рассказав как он адаптируется под партнеров по команде. 31-летний опорный хавбек изучает языки своих коллег. Делает это он в свой досуг.

Об этом сообщает NaChasi.

"Сегодня мое любимое хобби - заботиться о сыновьях и ремонтировать дом. Я вырос в частном секторе и знаю, что в доме всегда нужно что-то делать. Сейчас ремонтирую то, что сломали дети. (ред. смеется) А если серьезно, я интенсивно изучаю иностранные языки: португальский, иврит и английский. Времени на развлечения особо нет. Пока я травмирован, позволяю себе быть больше включенным в семейную жизнь. Но когда три игры в неделю и постоянные переезды, то на обыденность и самообразование времени не хватает", - рассказал Тарас.

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"Единственное, что успеваю - читать книги. Стараюсь делать это постоянно. Если читаю биографию, написанную на доступном английском, заканчиваю через несколько дней. Но если берусь за более тяжелую книгу, которую нужно читать со словарем и обдумывать прочитанное, требую больше времени".

"А еще я обожаю биографии. Особенно мне понравилась история Карло Анчелотти. Также бы советовал ознакомиться с книгой Йохана Кройффа "Моя жизнь". Эти издания не просто говорят: "я родился и пришел в футбол" - они рассказывают о настоящей жизни игроков, принципы и развитие футбола", - считает Степаненко.

"Например, Витао - молодой защитник. По-русски он еле разговаривает, а по - украински - вообще никак. Если я буду к нему кричать, что он поймет? Ну, бегает чудак, кричит себе - а толку? Если же я общаюсь с ним на португальском, ему проще выполнять мои команды", - мыслит Тарас.

Напомним, что полузащитник из-за травмы мениска пропустил мартовский сбор национальной сборной, но уже вернулся к тренировкам в основную группу "Шахтера".

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Автор: Будрин Артем