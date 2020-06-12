"Все делал правильно": Шовковский вспомнил главный ляп в своей карьере (видео)

Александр Шовковский рассказал, как допустил ошибку в матче за сборную Украины против Словении.

Бывший голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о том, как допустил одну из грубейших ошибок в своей карьере.

В 1999 году во время матча плей-офф квалификации Евро-2020 Словения - Украина Шовковский на 84-й минуте неудачно выбил мяч на Миленко Ачимовича и не успел вернуться в ворота. Украинская сборная проиграла со счетом 1:2, а затем по сумме двух встреч не смогла пробиться на чемпионат Европы.

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"Разумеется, к этому голу привела моя техническая ошибка. Но, в то же время, если возвращаться к этому эпизоду, то я бы ничего не менял - в следующий раз, повторись ситуация, сыграл бы точно так же.

Я видел, что к этому мячу никто не бежит. Понимал, что успею. Все делал правильно, но, когда выбивал, мяч просто свалился с ноги и по невероятной случайности попал прямо к сопернику. Я хотел сделать вынос по бровке, подальше, но, к сожалению, не повезло", - сказал Шовковский сайту zbirna.com.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шовковский признался в употреблении алкоголя во время карьеры.

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