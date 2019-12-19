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"Всегда присутствовал": Шовковский признался в употреблении алкоголя во время карьеры

10:30, 19 декабря 2019
Футбол
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Шовковский уже стал тренером / фото: ФК Динамо

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Легендарный украинский футболист дал интервью программе "Вацко Live".

"В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь. Дозировано. Эта доза могла быть разной в зависимости от того, когда будет следующий матч. Если у меня выходной, то я мог себе позволить немножко больше.

Если выходного нет - встреча через три на четвертый день - это бокал вина или две, может быть, три бутылки пива, но не больше литра", - отметил Шовковский.

Также вратарь объяснил, что алкоголь - помощник при восстановлении организма:

"Это вспомогательное средство для быстрейшей перезагрузки. Я по себе чувствовал свой максимум, у меня прекрасные отношения с алкоголем. Лекарство от яда отличается количеством: если ты много выпьешь того, что может тебя вылечить, оно может тебя и убить. Это нужно понимать".

УНИАН ранее сообщал о том, что Шовковский назвал "Динамо" командой "среднего уровня".

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Теги: #Александр Шовковский