Шахтер зрелищно обыграл Вольфсбург и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Горняки" в следующем этапе сыграют с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".

В среду, 5 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве "Шахтер" принимал "Вольфсбург" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы.

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Дончане одержали яркую победу со счетом 3:0.

В первом тайме "Шахтер" доминировал, подтверждая предположения о лучших физических кондициях на фоне соперника, который после окончания сезона в Бундеслиге месяц провел без игровой практики.

Особенно классно бразильцам "горняков" удавались молниеносные контратаки. Несколько раз пробивал Алан Патрик, Марлос проверил на прочность штангу, близок к голу был Матвиенко, когда расстреливал ворота в касание, но во многих эпизодах уверенно действовал кипер "волков" Кастельс, либо "Шахтер" подводила точность.

У немцев можно вспомнить разве что удар Брукса головой выше ворот и несколько потенциально опасных эпизодов, в которых победителями становились защитники "Шахтера". "Вольфсбург" выглядел явно тяжелее хозяев поля.

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Тем не менее, немцы заработали штрафной, который мог реализовать Арнольд, если бы не Пятов, отразивший пушечный удар.

Самое интересное произошло дальше. Хочолава прервал атаку соперника подкатом, а рефери указал на 11-метровую отметку, а затем отправился смотреть VAR. После Кружляк решил отменить пенальти и назначил штрафной, но удалил защитника "горняков".

Немцы не смогли переиграть Пятова при розыгрыше наказания, а через две минуты защитник гостей Брукс получил вторую желтую за фол на Мораесе и сравнял составы.

В дальнейшем "Вольфсбург" организовал несколько атак, но большой опасности воротам Пятова они не несли.

Дончане "выстрелили" в самой концовке игры. Сначала Жуниор Мораес замкнул передачу Соломона, а спустя две минуты сам Соломон воспользовался передачей Коноплянки - 2:0.

Немцы оказались в нокдауне, чем снова воспользовался Мораес на третьей добавленной минуте: форвард перехватил передачу защитника, вышел один на один, обыграл вратаря и оформил дубль, установив окончательный счет.

Команда Луиша Каштру вышла в четвертьфинал турнира. Счет по сумме двух встреч - 5:1 в пользу чемпиона Украины.

"Шахтер" - "Вольфсбург" - 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко, Алан Патрик, Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Понграчич, Брукс, Брекало (Гилавоги, 75), Шлагер, Арнольд, Руссийон (Клаус, 83), Виктор, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 61)

Предупреждения: Кривцов - Брукс, Шлагер, Арнольд

Удаление: Хочолава, 68 - Брукс, 70

В четвертьфинале "Шахтер" встретится с победителем противостояния "Базеля" и "Айнтрахта". Команды проведут ответную встречу 6 августа, а первый матч завершился победой швейцарцев со счетом 3:0.

Четвертьфинальные поединки Лиги Европы будут проходить в Германии. "Шахтер" сыграет 11 августа в Гельзенкирхене.

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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