Лига Европы: календарь матчей плей-офф

Турнир возобновится после карантина уже 5 августа.

В среду, 5 августа, пройдут первые матчи плей-офф Лиги Европы с тех пор, как турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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УЕФА принял решение доиграть первенство в формате "Финала восьми" в Германии, начиная с 1/4 финала турнира - все пары будут проводить по одному поединку.

При этом еще не завершена стадия 1/8 финала турнира. В ней ответные матчи пройдут в шести парах, включая "Шахтер" - "Вольфсбург", а еще две пары проведут по одному поединку.

"Горняки" проведут свой матч с немцами на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Расписание плей-офф Лиги Европы

1/8 финала

Среда, 5 августа

19:55. "Шахтер" - "Вольфсбург" (первый матч - 2:1)

19:55. "Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (первый матч - 0:1)

22:00. "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (первый матч - 5:0)

22:00. "Интер" - "Хетафе" (пара сыграет один матч)

Четверг, 6 августа

19:55. "Байер" - "Рейнджерс" (первый матч - 3:1)

19:55. "Севилья" - "Рома" (пара сыграет один матч)

22:00. "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч - 3:0)

22:00. "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (первый матч - 1:1)

1/4 финала

Понедельник, 10 августа

22:00. "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"

22:00. ЛАСК/МЮ - "Истанбул"/"Копенгаген"

Вторник, 11 августа

22:00. "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" - "Севилья"/"Рома"

22:00. "Вольфсбург"/"Шахтер" - "Айнтрахт"/"Базель"

1/2 финала

Воскресенье, 16 августа

22:00. ЛАСК/МЮ/"Истанбул"/"Копенгаген" - "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон"/"Севилья"/"Рома"

Понедельник, 17 августа

22:00. "Вольфсбург"/"Шахтер"/"Айнтрахт"/"Базель" - "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон"/"Севилья"/"Рома"

Финал пройдет в Кельне 21 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры сделали прогноз на матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом".

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