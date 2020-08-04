Лига Европы: календарь матчей плей-офф
В среду, 5 августа, пройдут первые матчи плей-офф Лиги Европы с тех пор, как турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса.
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УЕФА принял решение доиграть первенство в формате "Финала восьми" в Германии, начиная с 1/4 финала турнира - все пары будут проводить по одному поединку.
При этом еще не завершена стадия 1/8 финала турнира. В ней ответные матчи пройдут в шести парах, включая "Шахтер" - "Вольфсбург", а еще две пары проведут по одному поединку.
"Горняки" проведут свой матч с немцами на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Расписание плей-офф Лиги Европы
1/8 финала
Среда, 5 августа
19:55. "Шахтер" - "Вольфсбург" (первый матч - 2:1)
19:55. "Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (первый матч - 0:1)
22:00. "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (первый матч - 5:0)
22:00. "Интер" - "Хетафе" (пара сыграет один матч)
Четверг, 6 августа
19:55. "Байер" - "Рейнджерс" (первый матч - 3:1)
19:55. "Севилья" - "Рома" (пара сыграет один матч)
22:00. "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч - 3:0)
22:00. "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (первый матч - 1:1)
1/4 финала
Понедельник, 10 августа
22:00. "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер"
22:00. ЛАСК/МЮ - "Истанбул"/"Копенгаген"
Вторник, 11 августа
22:00. "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон" - "Севилья"/"Рома"
22:00. "Вольфсбург"/"Шахтер" - "Айнтрахт"/"Базель"
1/2 финала
Воскресенье, 16 августа
22:00. ЛАСК/МЮ/"Истанбул"/"Копенгаген" - "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон"/"Севилья"/"Рома"
Понедельник, 17 августа
22:00. "Вольфсбург"/"Шахтер"/"Айнтрахт"/"Базель" - "Олимпиакос"/"Вулверхэмптон"/"Севилья"/"Рома"
Финал пройдет в Кельне 21 августа.
УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры сделали прогноз на матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом".
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