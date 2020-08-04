Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы
5 августа в Киеве донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Команды сыграют на НСК "Олимпийский".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.
Читайте такжеШахтер - Вольфсбург: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Начало поединка - в 19:55.
Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Вольфсбург" будет доступна на телеканале "Футбол 1". В 19:15 эксперты начнут обсуждение предстоящей игры.
Напомним, первая встреча команд прошла 12 марта и завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.
Игра будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Главным арбитром встречи будет словак Иван Кружляк.
В чемпионате Германии 2019-2020 "Вольфсбург" финишировал на седьмом месте, тогда как "Шахтер" в четвертый раз подряд стал чемпионом Украины.
УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram