Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

"Горняки" проведут ответный матч 1/8 финала турнира в Киеве.

5 августа в Киеве донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Команды сыграют на НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.

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Начало поединка - в 19:55.

Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Вольфсбург" будет доступна на телеканале "Футбол 1". В 19:15 эксперты начнут обсуждение предстоящей игры.

Напомним, первая встреча команд прошла 12 марта и завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Игра будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Главным арбитром встречи будет словак Иван Кружляк.

В чемпионате Германии 2019-2020 "Вольфсбург" финишировал на седьмом месте, тогда как "Шахтер" в четвертый раз подряд стал чемпионом Украины.

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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