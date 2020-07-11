"Это неправильно": Вольфсбург боится играть с Шахтером в Украине

Спортивный директор немецкого клуба недоволен решением УЕФА.

"Вольфсбург" остался недоволен тем, что УЕФА разрешил провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера" в Украине.

Об этом сообщает sportbuzzer.de.

В немецком клубе считают, что поездка в Украину может быть небезопасной из-за текущей эпидемиологической ситуации.

Так, спортивный директор "волков" Йорг Шмадтке отметил, что, согласно данным института Роберта Коха, Украина "в настоящее время не является страной, в которую можно рекомендовать поездку".

Читайте такжеУЕФА назвал дату и город проведения матча Шахтер - Вольфсбург

"Вольфсбург" проинформировал УЕФА о своей обеспокоенности, но получил ответ, что "интересы каждого должны быть приняты во внимание".

"Я думаю, что это неправильно, если мы все же будем играть в Украине. Было бы хорошо, чтобы ситуация изменилась", - сказал Шмадтке.

Он также подчеркнул, что УЕФА оставил за собой право изменить это решение, и окончательно все будет утверждено за неделю до матча.

Напомним, в первом матче 1/8 финала "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1. Ответная встреча должна состояться 5 августа на "Олимпийском" в Киеве.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в Лиге Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram