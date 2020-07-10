Шахтер узнал потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы

Стало известно, с кем "горняки" могут сыграть на пути в финал.

По итогам жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" узнал своих потенциальных соперников.

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В ходе жеребьевки была сформирована сетка плей-офф.

Если "Шахтер" сможет пройти в 1/8 финала немецкий "Вольфсбург", то в четвертьфинале встретится с победителем пары "Айнтрахт" (Германия) / "Базель" (Швейцария).

Далее в 1/2 финала "горняков" может ждать встреча с лучшей командой из двух следующих пар: "Интер" (Италия) / "Хетафе" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) / "Байер" (Германия).

Четвертьфиналы пройдут 10-11 августа, а полуфиналы - 16-17 августа.

Напомним, в первом матче против "Вольфсбурга" "Шахтер" одержал выездную победу со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 5 или 6 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, где пройдет ответный матч между "Шахтером" и "Вольфсбургом".

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